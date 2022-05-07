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Giresunspor yarın Altay'a konuk olacak

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor yarın Altay'a konuk olacak

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

DENİZLİ (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Adana Demirspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor, Altay maçını da kazanmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Denizli, Altay, Spor, Haberler

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