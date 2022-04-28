Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

AA - Gültekin Yetgin - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 40 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Halil Umut Meler, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title