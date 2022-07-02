Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA / Gültekin Yetgin - Spor Giresunspor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.