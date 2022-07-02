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Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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