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Giresunspor'un birinci etap Erzurum kampı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresunspor'un birinci etap Erzurum kampı başladı

Süper Lig ekibi Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya indi.

Süper Lig ekibi Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları için sahaya indi.

Çotanakların birinci etap Erzurum kampı bugün başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Erzurum'da yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan Yeşil Beyazlılar, Kurban Bayramı arifesine kadar birinci etap kamp çalışmalarına burada devam edecekler. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Hakan Keleş Erzurum Spor Haberler

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