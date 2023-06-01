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Giresunspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giresunspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor, hazırlıklarına devam etti.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde koşu ile başlayan idman, kondisyon çalışması ve çift kale maçın ardından tamamlandı.

Yarın sabah saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlılar, Pendikspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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