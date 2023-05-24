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Giresunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giresunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takıma verilen bir günlük iznin ardından bugün toplanan futbolcular, Çotanak Spor Kompleksi'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşunun ardından kondisyon hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları sona eren stoper Alexis Perez ile orta saha oyuncusu Vukan Savicevic de takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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