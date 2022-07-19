Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak - Haberler

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Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil beyazlı takımın, yarın SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamp merkezindeki 3 numaralı sahada oynanacak karşılaşmanın saat 17.30'da başlayacağı belirtildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Gürcistan Erzurum Spor Haberler

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