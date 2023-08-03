Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Lige İyi Bir Başlangıç Yapacağız

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, lige iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İki kampımız da bitti, bugün toplanma günümüz. Bugün biraz hafif geçireceğiz, artık zaman da daralıyor, yavaş yavaş maç haftasına doğru gidiyoruz. Kısa bir süremiz kaldı. Hem hazırlık maçlarımız hem de geçen kamplardan biz memnunuz. Biz artık bundan sonra puan maçlarına çıkacağımız için oyuncularımızla da yarın bir toplantı yapacağız. Hem Bodrumspor ile ilgili hem de önümüzdeki 4 haftalık maç periyotlarını konuşacağız" dedi.

"İyi bir takım kurduk"

Oyuncularına güvendiğini de ifade eden Kaplan, "Geçen sezonun final bu ligde final oynamış güçlü bir takımla sezona başlayacağız ama hiç korkmuyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz, biz burada Giresunspor taraftarını, camiasını arkamıza aldığımız zaman, onların desteğiyle de lige iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum; Giresunspor'un arması her zaman 1 puandır. Giresunspor'un ateşli taraftarları da o maçta bize destek olacaktır. Eksiklerimiz var mı var ama zamanla onları da çözeceğiz. İyi bir takım yaptık. Koşan, mücadele eden, savaşan bir takım yaptık. İnşallah bunların içerisinde de geçen seneden kalan oyuncularımızın yapacağı abiliklerle beraber sezona iyi bir şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan idman öncesi tesislere gelen minik Giresunspor taraftarları, futbolculardan bol bol imza alıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GİRESUN