Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci: Terimizin son damlasına kadar çalışacağız

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Giresunspor taraftarından özür diliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, "Öncelikle Göztepe takımını tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Normal oyunumuzdan çok daha kötü bir oyun sergiledik. Tabii tecrübe ve tecrübesizliğin bir maçıydı bu. Bizim takımımız kendi çocuklarımız altyapıda yetişen çocuklar ama maalesef bu tip maçlarda yetersiz kalıyorlar. Bugün çok kötü oynadık. Normal oyunumuzu oynayamadık. Bir tane kornerimiz bile yok. Yine her zaman olduğu gibi ölü toplarda golleri yedik. Yönetim kurulumuz transfer tahtasını açmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Transfer tahtamız açılırsa bu takım ligde kalır. Eğer açılmazsa biraz zor günler yaşarız. Çünkü herkes elinden geleni yapıyor. İlk 11 haricinde kulübeyle dönüp baktığımız zaman oyunun gidişatını değiştirecek oyuncumuz yok. Tecrübesiz bir takımız. Ama mecburuz. Çünkü transfer tahtası kapalı. Üç puanımız da silindi. Moralimiz kalmadı" dedi. - İZMİR