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Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Giresunspor tesislerinde, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.

Yeşil beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Nisan, Spor, Haberler

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