Giresunspor Riad Bajic'i kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Riad Bajic'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Gültekin Yetgin - Spor Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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