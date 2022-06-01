Giresunspor Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi - Haberler

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Giresunspor Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor Olağan Genel Kurulu 8 Haziran'a ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 8 Haziran'a ertelendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 8 Haziran'a ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneği'nin bugün tesislerde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulun 8 Haziran Çarşamba günü Giresunspor Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig Giresunspor Haziran Spor Haberler

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