Giresunspor ligde kalma mücadelesinde geri adım atmayacak

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, artık rakiplerin bir öneminin kalmadığını, kim olursa olsun galip gelip puanlar alarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, artık rakiplerin bir öneminin kalmadığını, kim olursa olsun galip gelip puanlar alarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak kalan maçlar için futbolculara ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Şehir olarak daha fazla inanmaları ve daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan Ekiz, hiçbir şey için geç olmadığını, moral bozmamaları gerektiğini dile getirdi.

Ekiz, kendileri için sadece İstanbulspor karşılaşmasının değil her maçın final olduğunu vurgulayarak, "İstanbulspor maçından galip gelirsek diğer maçlar önemsiz mi? Tabii ki değil. İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, kalan maçlara ayrı ayrı metotlarla çalışıp galibiyet için sahaya çıkacağız." dedi.

Deplasmanda İstanbulspor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerinin altını çizen Ekiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol bu, bazen galip gelmek de var, yenilmek de var, biz galibiyet için gideceğiz, mutlak düşüncemiz bu ancak olumsuz bir şey olsa dahi Giresunspor son maçına kadar savaşmaya devam edecek. Bizim için her maç, özellikle altını çizerek söyleyeyim final maçı. Endişelenmemek lazım, biraz daha sabır, hep beraber inşallah bu maçlardan puanlarımızı toplayacağız."

Ekiz, artık rakibin kim olduğu ve oyuncu kalitelerinin kendileri için önemli olmadığını vurgulayarak, "Rakip kim olursa olsun, galip gelme ve puan alma hedefindeyiz. Bizim için artık hiçbir takım önemli değil, çıkıp galibiyet alıp puanları hanemize ekleyip bu ligde kalmak istiyoruz. Giresunspor bu ligde kalacak, hiçbir yere gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hakan hocamız o akşam tabii ki bizler gibi üzgündü"

Medipol Başakşehir maçının ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yaşanan sürece ilişkin bilgi veren Ekiz, "Hakan hocamız o akşam tabii ki bizler gibi üzgündü, taraftardan dolayı bir üzgünlüğü vardı. Maç sonu biz bunları konuşmak istemedik, 'Bir gün sonra oturup konuşuruz.' dedik." diye konuştu.

Ekiz, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ile yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulundaki herkes Hakan hocaya güven oyu verdi ve bir gün sonra Hakan hoca ile konuştuk, 'Devam edeceğiz, hiçbir yere gitmek yok, biz de bir yere gitmiyoruz, sen de bir yere gitmiyorsun.' dedik. Bu takımı el birliğiyle bu limana yanaştırıp yolumuza devam etme kararı aldık. Hakan hocamızla birçok konuyu istişare ettik, bu şekilde devam kararı aldık."

"Onurcan Piri bu şehrin çocuğu"

Ekiz, Medipol Başakşehir maçında yediği ikinci gol sonrası takım kaptanı ve kalecisi Onurcan Piri'ye gösterilen tepkiye değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onurcan Piri bu şehrin çocuğu, Başakşehir maçında Hakan hocamız şans verdi, kaptan olarak da sahaya çıktı. Hatalı bir gol yedi, evet, doğru, önemli bir maçta bu tür hata yapmak herkesi ister istemez olumsuz etkiliyor. 20. dakikada tepki vermek tabii ki doğru bir şey değil, sonuçta maçımız 90 dakika. Ama taraftarın da ister istemez 13 maçtır gelen bir istikrarsızlık, 13 maçta bir galibiyet vardı, bunların verdiği nedenlerden dolayı haklı olarak da Onurcan'a, yönetime tepkisini dile getirdi. Taraftarı da haklı bulduğum noktalar var, Onurcan'ı da haklı bulduğum noktalar var."

Onurcan'ın takımın önemli bir oyuncusu olduğunu ifade eden Ekiz, "Hatalı bir gol yiyebilir, goller de yiyebilir ama sonuçta bu takımın bir parçası, olmazsa olmazlarından biri, o gün yaşandı ve bitti, o yüzden Onurcan'ın yine forma şansı bulup oyuna devam ettiği zamanlar gelecek." diye konuştu.