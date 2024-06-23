Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral'dan açıklama

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanı Emin Eltuğral, kulübün güncel durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Polemiklerin parçası olmayacağız" dedi.

Eltuğral, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün transfer tahtasının açılabilmesi için ödenmesi gereken borç tutarının 250 milyon lira olduğunu ifade ederken, geçmiş dönemlere yönelik polemiklerin bir parçası olmayacaklarını kaydetti.

Kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun hareket ederek alacaklı oyunculularla pazarlıklara başlayacaklarını belirten Eltuğral, "Transfer tahtası bugünden yarına halledileceğimiz bir konu değil fakat anlaşabildiğimiz her futbolcu ile mahsuplaşıp, sonunda Giresunspor'un transfer yasağını kaldırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kulübün zor durumunu bilerek göreve geldiklerini söyleyen Eltuğral, "Kulübün işleyişini yeniden sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Zor olacak, biliyoruz. Zaten kolay olsaydı biz burada olmazdık. Biz elimizi taşın altına koymaya değil, taşı parçalamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kadroda bulunan oyunculara herhangi bir resmi teklif almadıklarını sözlerine ekleyen Eltuğral, kadroda yer alan tüm oyuncuların alacaklarını ödediklerini, gelebilecek transfer tekliflerini Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda değerlendireceklerini söyledi.

Giresunspor Tesisleri'nde 1 Temmuz tarihinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan yeşil beyazlılar, ikinci kamp dönemini 8-20 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirecek. - GİRESUN