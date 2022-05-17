Giresunspor Kulübünün genel kurul tarihi belli oldu - Haberler

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Giresunspor Kulübünün genel kurul tarihi belli oldu

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor Kulübünün genel kurul tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 1 Haziran Çarşama, aksi durumda ise çoğunluğa bakılmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 1 Haziran Çarşama, aksi durumda ise çoğunluğa bakılmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Kulüp açıklamasında, gene kurulun, ödemelerini yaparak kongrede oy kullanma hakkı kazanan üyelerin katılımıyla 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurulun, 8 Haziran Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı saat ve yerde yapılacağı ifade edildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Haziran, Spor, Haberler

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