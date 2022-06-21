Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Karademir, takım harcama limitlerini değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Karademir, takım harcama limitlerini değerlendirdi Açıklaması

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Karademir, takım harcama limitlerini değerlendirdi Açıklaması

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, 2022-2023 sezonu takım harcama limitlerinde 19 takım arasında 8'inci sırada yer almalarının bir başarı olduğunu belirtti.

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, 2022-2023 sezonu takım harcama limitlerinde 19 takım arasında 8'inci sırada yer almalarının bir başarı olduğunu belirtti.

Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de kalmayı başaran Giresunspor'un şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetildiğini aktardı.

Giresunspor'un Süper Lig takımları arasında, harcama ve mütevazı bütçesiyle de dikkati çeken bir takım olduğunu kaydeden Karademir, şöyle devam etti:

"Süper Lig takımlarının harcama limitleri ortada ve Giresunspor 19 takım arasında 8'inci sırada. İşte şeffaflık, işte düşük bütçe ile başarı. Bakkal defterleri ile yönetilen Giresunspor bugün tek kuruşunun bile hesabının verildiği şeffaf bir anlayışla yönetilmektedir. Giresunspor'u yönetiminden teknik heyeti ve futbolcusuna kadar tüm Türkiye takdir ederken, bazı açıklama ve yorumları ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Karademir, Giresunspor'un Süper Lig'de kalıcı bir takım olabilmek için bu sezon da en mütevazı bütçeyle en iyi kadroyu oluşturacağını ifade ederek, transfer konusunda kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun ince eleyip sık dokuyacağını belirtti.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

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