Giresunspor ile GZT arasındaki sponsorluk anlaşması sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Albayrak Medya Grubu markalarından GZT arasındaki sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Albayrak Medya Grubu markalarından GZT ile TFF 1. Lig'de başlayan ve 44 yıl sonra mücadele etmeye hak kazandığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda da devam eden isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Şampiyonluk sezonunda başladığımız, Süper Lig'de de sürdürdüğümüz yolculuğumuzda takımımızın isim sponsoru olarak büyük katkıda bulunan GZT ailesine ve Albayrak Medya Grubu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.