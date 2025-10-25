Giresunspor Hentbol Takımı Beykoz Belediyespor'u Yendi
Altınpost Giresunspor Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor'u 34-28 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Altınpost Giresunspor Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Beykoz Belediyespor'u 34-28 yendi.
R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde yapılan maçın ilk devresini 18-12 önde geçen Giresun temsilcisi, sahadan 34-28 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor