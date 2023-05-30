Giresunspor evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor, sahasında Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçta Trabzonspor'un gollerini Umut Bozok (2), Enis Bardhi ve Anastasios Bakasetas kaydederken, Giresunspor'un gollerini Faruk Can Genç ve Riad Bajic attı.