Son dakika haberi: Giresunspor, Doğan Can Davas ile anlaştı Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Doğan Can Davas'ın takımın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Doğan Can Davas'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı. AA / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Spor Haberler Son Dakika

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