Trabzonspor'dan TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'ye tebrik
AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
AA / Duygu Avunduk - Spor