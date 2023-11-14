Giresunspor'dan Milli Takıma Oyuncu Gönderme Başarısı

Sezona transfer yasağıyla başlayan ve genç bir kadroyla mücadele eden Giresunspor, milli takımlara oyuncu göndermeyi başardı. Şahin Dik, Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Sezona transfer yasağıyla başlayan ve altyapı oyuncularından oluşan genç bir kadroyla mücadele eden Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de istediği sonuçları elde edemese de milli takımlara oyuncu göndermeyi başardı.

Sezon başından bu yana gösterdiği iyi oyun ve forma istikrarıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Dik, Ümit Milli Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosuna davet edildi.

Giresunspor altyapısında yetişen ve bu sezon takımın değişmez ismi olan 19 yaşındaki genç oyuncu, takımının ligdeki tüm maçlarında forma giymeyi başarırken, bu maçlarda 2 gol, 1 asist kaydetti. Genç oyuncu gösterdiği istikrar ve performansla Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübün de radarına girdi.

Kamp çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümit Milli Takımı, ilk olarak 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da özel maçta Slovenya ile ardından 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. - GİRESUN