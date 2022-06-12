Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik - Haberler

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Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Dursun Aydın Özbek Hakan Karaahmet Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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