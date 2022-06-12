Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik - Haberler

Giresunspor'dan Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e tebrik
AA - Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.
Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
AA / Atakan Çıtlak - Spor