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Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden eski oyuncularına taziye ziyareti

Spor Haberleri

Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden eski oyuncularına taziye ziyareti

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski futbolcusu Saruhan Bolat'ın ailesine Giresunspor teknik heyeti ve futbolcuları taziyede bulunarak, mezarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski futbolcusu Saruhan Bolat'ın ailesine Giresunspor teknik heyeti ve futbolcuları taziyede bulunarak, mezarını ziyaret etti.

Giresunlu ve Giresunspor'un altyapısında yetişen, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın eski takım oyuncuları Yağlıdere'nin Kurucalı köyündeki ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve A Takım oyuncuları önce evini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından mezarına gidilerek burada dualar okundu, mezarına gül bırakıldı ve isminin yazılı olduğu forma bırakıldı. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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