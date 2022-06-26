Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada Süper Lig için güç depolayacakları kaydedildi. AA / Atakan Çıtlak - Spor Giresunspor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.