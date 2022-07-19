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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah günün ilk antrenmanında ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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