Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor