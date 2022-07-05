Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi. Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor. AA / Atakan Çıtlak - Spor Giresunspor Spor Haberler

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