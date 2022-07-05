Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu
AA - Atakan Çıtlak - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi.
Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor.
AA / Atakan Çıtlak - Spor