Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

AA - Atakan Çıtlak - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi.

Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Giresunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title