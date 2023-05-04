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Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi

Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor İrfan Buz Futbol Spor Haberler

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