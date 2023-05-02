Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş İstifa Etti

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid R. Yamak'ın kulübün resmi internet sitesindeki açıklamasında, "Giresunspor'umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.