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Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş İstifa Etti

Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş İstifa Etti

Spor Haberleri

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübe iletti. Kulüp avukatları ile görüşmeler başlatıldı.

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid R. Yamak'ın kulübün resmi internet sitesindeki açıklamasında, "Giresunspor'umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Hakan Keleş Spor Haberler

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