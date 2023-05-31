Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Serginho, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Serginho, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Serginho'nun yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio da Luiz Junior yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor