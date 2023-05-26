Giresunspor'da Rahmetullah Berişbek takımdan ayrıldı

Giresunspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek'in takımdan ayrıldığı açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Berişbek'in geçmiş dönem ve mevcut alacakları için TFF'ye başvurduğu ve ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımdan ayrıldığı belirtildi.