Giresunspor'da Rahmetullah Berişbek takımdan ayrıldı
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Giresunspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek'in takımdan ayrıldığı açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Berişbek'in geçmiş dönem ve mevcut alacakları için TFF'ye başvurduğu ve ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımdan ayrıldığı belirtildi.
Giresunspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek'in takımdan ayrıldığı açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rahmetullah Berişbek, geçmiş dönem ve mevcut alacakları için TFF'ye başvurmuş ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımımızdan ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor