Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi
AA - Atakan Çıtlak - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Doğan Can Davas, Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer'in sağlık kontrollerine tabi tutuldukları belirtildi.
Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
AA / Atakan Çıtlak - Spor