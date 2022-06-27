Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon için kombine bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığı bildirildi. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon için kombine bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor'un 2022-2023 Süper Lig sezonunda Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan sezonluk kombine biletlerin satışa sunulduğu belirtildi. Açıklamada, kombine bilet fiyatlarının 500 ile 5 bin lira arasında olduğu kaydedildi. AA / Atakan Çıtlak - Spor Giresunspor Spor Haberler

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