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Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Giresunspor'da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor İrfan Buz Futbol Spor Spor Haberler

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