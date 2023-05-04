Giresunspor'da İrfan Buz dönemi
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş'in istifasının ardından göreve İrfan Buz getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş'in istifasının ardından göreve İrfan Buz getirildi.
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine 'camiamıza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor