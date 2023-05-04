Giresunspor'da İrfan Buz dönemi

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş'in istifasının ardından göreve İrfan Buz getirildi.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine 'camiamıza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN