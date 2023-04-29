Giresunspor'da futbol akademisinin koordinatörlüğüne Cengiz Demir getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörlüğü görevine Cengiz Demir'in getirildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, futbol akademisinin planlamasının ele alındığı belirtildi.

Futbol Akademi Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Altyapı hedeflerinin dünya standartlarına uygun hale getirilebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde adımların atılması ve futbol akademimizden A takımımıza yeni sporcuların kazandırılması amacıyla gerekli görüşmeler yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki hafta içerisinde futbol akademimizden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz, Futbol Akademisi ve Spor Okulları Genel Koordinatörü Cengiz Demir tarafından yapılacaktır."