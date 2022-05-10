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Giresunspor'da ayrılık

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresunspor'da ayrılık

GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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