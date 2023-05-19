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Giresunspor'da Arda Kılıç şoku!

Giresunspor'da Arda Kılıç şoku!

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un defans oyuncusu Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un defans oyuncusu Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sonrasında sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde sol diz ön çapraz bağda yırtık tespit edilmiştır. Oyuncumuz Kılıç, sakatlığa bağlı olarak bugün sponsor hastanemizde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Spor Haberler

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