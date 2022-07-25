Giresunspor, Çaykur Rizespor'la hazırlık maçında karşılaşacak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un, Çaykur Rizespor ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacağı bildirildi. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un, Çaykur Rizespor ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın saat 17.00'de başlayacağı belirtildi. Açıklamada, kombine kartlarının geçerli olacağı karşılaşmanın biletlerin 28 liradan satışa sunulacağı kaydedildi. AA / Atakan Çıtlak - Spor Giresunspor Rizespor Spor Haberler

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