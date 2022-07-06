Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak - Haberler

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Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak

AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yarın hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yarın hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren takım, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 numaralı sahada oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Erzurumspor Kulübü Giresunspor Spor Haberler

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