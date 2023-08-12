Giresunspor, Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Giresunspor'un 10 kişi kalması da etkili oldu.