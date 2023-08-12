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Giresunspor, Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Giresunspor'un 10 kişi kalması da etkili oldu.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan uzun pasta kaleci Erkan ile karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda Erkan'ı gole izin vermedi.

69. dakikada Giresunspor'da rakibine faul yapan Kadir, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Giresunspor, sahada 10 kişi kaldı.

88. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Balde'nin serbest vuruşunda top dışarı çıktı.

90+4. dakikada Teixeira'nın kullandığı serbest vuruşta ceza yayında bulunan Gökdeniz'in şutu ağlara gitti. 0-1

Stat: Çotanak

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz, Ali Yılmaz

Giresunspor: Erkan, Talha, Kadir, Anıl Yiğit, Faruk Can, Şahin (Muhammed Miraç dk. 90+9), Erol Can, Furkan, Çekdar (Enishan dk. 46, Ahmet Lütfü dk. 90+7), Ertuğrul (Savicevic dk. 81), Mert Han

Yedekler: Göktan, Fatih, Barış, Kasım Alperen, Emre, Mehmet

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bodrum FK: de Sousa, Üzeyir (Imeri dk. 90), Celustka, Ali, Cenk, Erkan (Muhammed dk. 57), Samet, Gökdeniz, Pedro, Burak (Adem Metin dk. 81), Celal (Balde dk. 57)

Yedekler: Bahri Can, Yekta, Eren, Bilal, Halil İbrahim

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 90+4) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Kadir Seven (dk. 69) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Enishan Ceylan, Talha Ülvan, Furkan Kütük (Giresunspor), Muhammed Gönülaçar, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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