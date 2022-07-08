Giresunspor birinci etap Erzurum kampını tamamladı Giresunspor'un birinci etap Erzurum kampı sona erdi. Giresunspor'un birinci etap Erzurum kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran'da Erzurum Yüksek İrtifa Kamp merkezinde sahaya inen Çotanaklar, 10 günlük kampı bu sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı. Bugün itibariyle 4 günlük bayram iznine çıkan Giresunspor, bayramın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için yine Erzurum'da toplanacak. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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