Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan hakem hatalarıyla ilgili açıklama
Spor Haberleri
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, son haftalarda maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yamak, takımın küçümsenmesini istemediğini ve açık açık söylenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Riva'ya gitmenin gerekli olmadığını söyledi.
"Oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım"
" Riva'ya gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum""Hakan hoca ile devam edeceğiz"
Sezer AFŞAR - Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Bu koyunun postu bu kadar ucuz değil. Biz küçük bir şehrin takımıyız, bu takımın yaşaması için mücadele veriyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu ligde kalmaya çalışıyoruz. Küçük görüyorlarsa bizi, oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım. Bu tür hakem hataları, kalitesiz yönetim... Bizim artık sabrımız taştı. Kimse heveslenmesin, bu takım bu ligde kalacak" dedi.İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Giresunspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda maçlarını yöneten hakemlerin verdiği kararlardan dolayı çok fazla canlarının yandığını belirten Yamak, Giresunspor'u ligde tutmak için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Giresunspor'un ligden düşmesi halinde çok daha zor bir döneme gireceğini belirten Yamak, "Öncelikle bin kilometre yoldan bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları daha güzel bir sonuçla uğurlamak isterdik ama olmadı. İstanbulspor'un 3 puanı hayırlı olsun. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. Ancak maalesef son 4 haftadır yaşadıklarımızı çıkıp hiçbir yerde söylemedik, kimseye anlatmadık ama bunları anlatmanın vakti geldi. Ankaragücü maçında elle oynamanın ardından yediğimiz gol. Beşiktaş maçında karşılaşma 1-0'ken Aboubakar'ın görmesi gereken kırmızı kartı görmemesi ve gol atması. Başakşehir maçında hakemin penaltı pozisyonunu değerlendirmeyip taçtan karşılaşmayı devam ettirmesi. Bugün oynadığımız maçta bariz bir elle oynama, 2'nci penaltı olduğu için verilmedi. Maçın 4'üncü hakemini hayatımda hiç görmedim. Neden böyle bir seçenekle geldiler, anlamıyorum. Bugünkü maç düşmemeye oynayan iki takım arasındaki önemli bir maçtı. Maç 8 dakika uzatıldı, daha fazla olması gerekiyordu. Arkadaşlar bu koyunun postu bu kadar ucuz değil. Biz küçük bir şehrin takımıyız, çok emek veriyoruz, bu takımın yaşaması için mücadele veriyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu ligde kalmaya çalışıyoruz. Küçük görüyorlarsa bizi, oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım. Bu tür hakem hataları, kalitesiz yönetim... Bizim artık sabrımız taştı. Kimse heveslenmesin, bu takım bu ligde kalacak. Oynayacağımız 4 maçın 3 tanesi içeride. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Allah korusun ligden düşersek Giresunspor için çok daha zorlu günler oluşacaktır. Biz, taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Giresunspor'u bu ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu."RİVA'YA GİTMENİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Hakem hatalarıyla ilgili Riva'ya bir görüşme talebiyle gitmeyi gerekli görmediğini aktaran Yamak, "Hakan hocamızla sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi buralara o getirdi. Geçen yıl da ligde kalmamızı sağladı. Ben Riva'nın yolunu biliyorum ama kimin odası nerede bilmiyorum. Zaten her şey ortada. Biz her hafta hataları, hakemlere gönderiyoruz. Onlardan değerlendirmelerini istiyoruz. Ben Giresunspor'u küçük takım olarak görmüyorum. Bizim yaklaşık 2 buçuk milyon taraftarımız var. Futbol hafızası olan bir şehiriz. Buralara kadar geliyorsak bunun bir değeri var. Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz. Bunun için de Riva'ya gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.