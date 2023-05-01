Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan hakem hatalarıyla ilgili açıklama

"Oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım"

" Riva'ya gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum"

Sezer AFŞAR - Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Bu koyunun postu bu kadar ucuz değil. Biz küçük bir şehrin takımıyız, bu takımın yaşaması için mücadele veriyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu ligde kalmaya çalışıyoruz. Küçük görüyorlarsa bizi, oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım. Bu tür hakem hataları, kalitesiz yönetim... Bizim artık sabrımız taştı. Kimse heveslenmesin, bu takım bu ligde kalacak" dedi.

Hakem hatalarıyla ilgili Riva'ya bir görüşme talebiyle gitmeyi gerekli görmediğini aktaran Yamak, "Hakan hocamızla sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi buralara o getirdi. Geçen yıl da ligde kalmamızı sağladı. Ben Riva'nın yolunu biliyorum ama kimin odası nerede bilmiyorum. Zaten her şey ortada. Biz her hafta hataları, hakemlere gönderiyoruz. Onlardan değerlendirmelerini istiyoruz. Ben Giresunspor'u küçük takım olarak görmüyorum. Bizim yaklaşık 2 buçuk milyon taraftarımız var. Futbol hafızası olan bir şehiriz. Buralara kadar geliyorsak bunun bir değeri var. Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz. Bunun için de Riva'ya gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.