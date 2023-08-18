Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Başkan Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yamak, Giresunspor'un mevcut yönetim kurulu tarafından tek başına ayakta tutulduğunu ifade ederek, beklenen desteğin Giresunspor'a verilmediğini söyledi. Yamak, "Siyasilerimizden bizlere yeterli derecede katkı sağlanamadı. İyi niyetliler, sağlamak istiyorlar ama imkanlarında zorluklar var. Bize sağladıkları şeyler var ama çok daha iyi olabilir. Yapılanlar yeterli değil. Çok yalnız bırakıldık" dedi.

Yönetim olarak kongre kararı aldıklarını belirten Başkan Yamak, kulübü alabilecek güçlü bir yönetimin her zaman yayından yer almaya hazır olduklarını dile getirdi. Yamak, "Burada yöneticilik yapmak şöyle bir şey, sanki yarın buradan gidecekmişsin gibi bir çalışma yapmanız lazım. Aynı zamanda hiç gitmeyecekmişsiniz gibi bir çalışma yapmanız lazım. İşin sistemli ve doğru yürümesi için bu çok önemlidir. Tekrar sesleniyorum Giresun camiasına, kamuoyuna, bugün itibarıyla biz yönetim olarak kongre kararını almış bulunmaktayız. Kongre tarihimiz, milli maç haftasının ya cumartesi ya da pazar günü olacak" açıklamasında bulundu.

Takıma sahip çıkılması için çağrıda bulunan Nahid Yamak, şunları söyledi:

"Gideceğimiz güne kadar burada çalışmalarımızı yapacağız, uğraş vereceğiz. Bu süreci daha iyi yönetebilecek kişiler varsa, bu kongreye çıkmalarını istiyorum. Burayı alabilecek güçlü bir yönetimin her zaman yanında olmaya hazırım. Bu şehrin büyük markaları var. Buraya sahip çıkmaları anlamlı olacaktır. Arkadaki enkazları yapabildiğimiz kadarıyla azaltmaya çalıştık. Kongre sürecini gözlemleyeceğiz. 94 milyon 753 bin TL tahtaya olan borç var. Ocak ayında transfer tahtasının açılması için bu paraya ihtiyacımız var. 293 milyon TL borçla kulübü devralmıştık. FIFA davalarıyla birlikte asıl borç 350 milyon TL'ye ulaştı. Bu süreç içerisinde yaklaşık 110 milyon TL'nin kur farkına gittiğini söyleyebiliriz. Güncel borcumuz 313 milyon 481 bin 718 TL. Buradan vali ve belediye başkanımıza sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun. İş insanlarımıza sesleniyorum. Lütfen stat ismini, takımın isim hakkını, göğüs reklamını alın. Bu şehrin bu çocuklarına sahip çıkın." - GİRESUN