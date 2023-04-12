Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz, taraftarları Sivasspor maçına davet etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, taraftarlarını bu zorlu karşılaşmada tribünde görmek istediklerini bildirdi.

Ekiz, yaptığı yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile ligde hayati önem taşıyan bir müsabakanın kendilerini beklediğini vurguladı.

Giresunspor'un bu maça odaklandığını belirten Ekiz, "Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Beşiktaş maçında istekli ve arzulu oyunumuzu sonuca yansıtamadık. Sahadan maalesef puansız ayrıldık. Sivasspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekiz, taraftarlarından takımlarına gereken desteği sağlamalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Sivasspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Giresunspor'umuzun Süper Lig'de kalıcı olabilmesi için büyük öneme sahip bu maçta taraftarımızla yan yana ve omuz omuza olmalıyız. Pazar günü her koşulda, iyi günde ve kötü günde Giresunspor'un her zaman destekçisi olan büyük taraftarlarımızı, hayati öneme sahip bu maçta da tribünlerde görmek istiyoruz. Tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Çotanak Spor Kompleksi'ne davet ediyoruz."