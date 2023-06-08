Giresunspor, Antalyaspor'u mağlup etti ama ligden düştü

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ancak Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, galip gelmelerine rağmen ligden düştükleri için üzgün olduklarını söyledi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Antalyaspor maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, galip gelmelerine rağmen ligden düştükleri için üzgün olduklarını söyledi.

Giresun'a severek ve isteyerek geldiğini ifade eden Buz, 'Bizim açımızdan son haftaya iddiamızın devam etmesi açısından Ümraniye maçı önemliydi. Ümraniye'yi yenip durum Antalya maçına kalmıştı. İnancımız tamdı. Giresun'a severek ve isteyerek geldim. Ligde kalacağımıza inanarak geldik. Fenerbahçe ile başladık, berabere kaldık. Trabzon ile iyi oynadık ama mağlup olduk. Ümraniye karşılaşmasında kazandık. Oyuncularım bugün burada çok iyi mücadele ortaya koydular ama olmadı. Şunu söylemek istiyorum ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım ve birçok şeyi gördüm. Bugün Giresunspor taraftarlarının takımlarını bağrına basması müthiş bir olaydı. Örnek alınacak bir durum yaşadık, duygusal anlar yaşadık. Taraftarın bizi bağrına basması önemliydi. Çok üzgünüm. 40 puanla maalesef bu takım düştü. Burada büyük Giresunspor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Her şeye rağmen bir duruş sergilediler. Keşke daha önce gelebilseydim, daha farklı şeyler olabilirdi. Futbolda olağan şeyler bunlar. Bu güzide kulübümüzün de ayağa kalkacağına inanıyorum. Giresunspor'un önümüzdeki sezon ayağa kalkmasını çok istiyorum. Çünkü bu lige yakışan bir takım oldu' diye konuştu.

GROENENDIJK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN BİR MAÇ OYNADIK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, hayal kırıklığına uğratan bir maç oynadıklarını belirterek, 'Gördüğünüz gibi hayal kırıklığına uğratan bir maç oynadık. Aynı hataları yapmaya devam ettik. Bu sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Sezonun tümüne bakacak olursak hayal kırıklığı olan maçlarımız oldu. Benim için de bu maç sondu. Ben Hollanda'ya döneceğim ama Antalya gönlümüzde olacak. Antalya'nın gelecek sezon başarılı olmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu.