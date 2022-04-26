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Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ADANA (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çotanak Spor Kompleksinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin Adana Demirspor karşısında 3 puan almak olduğunu söyledi.

Kazanmaları halinde sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini vurgulayan Akgün, "Saha ve seyirci avantajına sahibiz. Zorlu maça en iyi şekilde hazırlanacak ve taraftarımızın da sağlayacağı destekle Adana ekibi karşısında 3 puan alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Akgün, Giresunspor taraftarlarını Adana Demirspor maçına davet ederek, takımlarına gereken katkıyı da sunmaları çağrısında bulundu.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

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