Giresun spor haberleri: Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Giresun haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 20. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan'ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı. 28. dakikada Hayrullah'ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi. 39. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi. Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Borja Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Mejia xx, Ramon xx, Alexis Perez xx, Savicevic xx, Hayrullah xx Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Erol Can, Kadir, Mert Han, Şahin Teknik Direktör: Hakan Keleş Kasımpaşa: Mahmut xx, Graovac xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Ahmet Emin xx, Sadık xx, Bahoken xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 xx), Turgay Philipp xx, Hadergjonaj xx Yedekler: Erdem, Tunay, Yunus, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Aytaç, Berat, Bersant Teknik Direktör: Necati Erkmen Sarı kartlar: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp Gemicibaşı (Kasımpaşa) - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Kasımpaşa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresun spor haberleri: Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.