Giresun spor haberleri: Giresunspor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı Giresun haberleri... Spor Toto Süper Lig'de, Giresunspor ile Adana Demirspor arasında 7 Ağustos Pazar akşamı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Spor Toto Süper Lig'de, Giresunspor ile Adana Demirspor arasında 7 Ağustos Pazar akşamı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Giresunspor'dan, Adana Demirspor maçı biletleri ile ilgili yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde: "Kuzey kale arkası 30 TL, güney kale arkası 50 TL, batı-doğu üst tribünü 75 TL, doğu alt tribünü 100 TL, batı alt tribünü A, B, C, G, H, I 150 TL, batı alt tribünü D, E, F 300 TL ve misafir tribünü 65 TL'den satışa çıkarıldı. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Giresunspor Giresun Spor Haberler

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